"Чтобы не злить РФ": Молдова отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, — СМИ

В соседней стране находятся 6 самолетов, которые им достались после развала СССР. Кишинев их не использует.

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В Молдове на хранении находится 6 истребителей МиГ-29 в рабочем состоянии. Однако Кишинев их отказывается продавать Украине. Об этом пишет "Европейская правда".

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Указывается, что после распада СССР, Молдове досталось больше 30 истребителей. Они оказались им не нужными, поэтому их продавали в первые годы независимости. На данный момент в Молдове осталось 6 бортов, которые, по официальным данным, находятся в рабочем состоянии. Однако они давно не поднимались в воздух, поэтому доподлинно неизвестна техническая часть.

В Кишиневе истребители не эксплуатируют, поэтому неоднократно объявлялись аукционы по их продаже. Они не приносили результата. По данным издания, несколько раз в Молдове поднимали вопрос утилизации МиГ-29.

В Украине есть авиаремонтные заводы, а также острая нужда в авиации. На заводах могли бы проверить техсостояние самолетов и сделать их боеготовными. По данным источников издания, украинское руководство после первых дней вторжения ВС РФ обращалось к молдовскому правительству с просьбой продать самолеты, однако Кишинев отказывал в продаже из-за нежелания "раздражать Россию".

Напомним, украинские летчики запустили краудфандинговую кампанию "Купите мне боевой самолет", которая направлена на богатейших людей планеты.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что одной из причин отсутствия деблокады Мариуполя является недостаток техники, в том числе самолетов.