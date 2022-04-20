ВПС України хоче замінити радянські "Буки-М1" на норвезькі ЗРК NASAMS (відео)

Система ППО оснащена керованими ракетами, які здатні захоплювати цілі на дистанції до 20 км.

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Заступник начальника зенітних ракетних військ Військово-повітряних сил України полковник Юрій Андрійчук розповів, чому норвезька ЗРК NASAMS краща за ЗРК "Бук-М1". Про це повідомляє пресслужба Командування ВПС.

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За словами Андрійчука, зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" довів свою ефективність із перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну проти авіації та ракет ворога. Його дальність становить 40 км. Хоч у "Бук-М1" і менша далекобійність у порівнянні з С-300, але він мобільніший.

"Наші резерви не нескінченні як техніки, так і зенітних ракет. На заміну М-1 найкраще підійшов би мобільний норвезько-американський ЗРК NASAMS із ракетами AIM-120 AMRAAM. Це саме те, що нам потрібно в цих умовах", — підкреслив полковник.

[ + – ] Пускова установка NASAMS

NASAMS — це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних цілей на середніх і малих висотах. Прицільна дальність стрільби — 30 км.

[ + – ] Ракета AIM-120 AMRAAM у варіанті для пуску з винищувачів

AIM-120 AMRAAM — це керовані ракети, які здатні коригувати траєкторію польоту. Головка самонаведення здатна захоплювати цілі на відстані до 20 км. Вартість ракети оцінюють у 300-400 тисяч доларів. Носіями є ціла низка техніки — винищувачі F-16, F-35, F-22, FA-18, а також деякі зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, Британія готова постачати Україні ракети Brimstone, але зараз є питання, чи можна авіаракети встановлювати на наземний транспорт.

Також у Пентагоні заявили, що Україна отримала винищувачі та запчастини до них.