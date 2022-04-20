ВВС Украины хочет заменить советские "Буки-М1" на норвежские ЗРК NASAMS (видео)

Система ПВО оснащена управляемыми ракетами, способные захватывать цели на дистанции до 20 км.

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Замначальника зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Андрийчук рассказал, почему норвежская ЗРК NASAMS лучше, чем ЗРК Бук-М1. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВВС.

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По словам Андрийчука, зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 доказал свою эффективность с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину против авиации и ракет врага. Его дальность составляет 40 км. Хоть у Бук-М1 и меньше дальнобойность в сравнении с С-300, но он более мобильный.

"Наши резервы не бесконечны как техники, так и зенитных ракет. На замену М-1 лучше всего бы подошел мобильный норвежско-американский ЗРК NASAMS с ракетами AIM-120 AMRAAM. Это именно то, что нам нужно в этих условиях", — подчеркнул полковник.

[ + – ] Пусковая установка NASAMS

NASAMS — это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Основное предназначение — уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах. Прицельная дальность стрельбы — 30 км.

[ + – ] Ракета AIM-120 AMRAAM в варианте для пуска с истребителей

AIM-120 AMRAAM — это управляемые ракеты, которые способны корректировать траекторию полета. Головка самонаведения способна захватывать цели на дистанции до 20 км. Стоимость ракеты оценивают в 300-400 тысяч долларов. Носителем является целый ряд техники — истребители F-16, F-35, F-22, F\A-18, а также ряд зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, Британия готова поставлять Украине ракеты Brimstone, но на данный момент есть вопрос, можно ли авиаракеты устанавливать на наземный транспорт.

Также в Пентагоне заявили, что Украина получила истребители и запчасти к ним.