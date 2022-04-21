ВПС України поповнилися близько 20 бойовими літаками завдяки постачанню Заходу, — CNN

Наразі українська армія має більше літаків, ніж було ще 2-3 тижні тому.

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Парк бойових літаків ВПС України поповнився на близько 20 літаків завдяки постачанню запасних деталей. Про це CNN повідомив високопосадовець у Пентагоні.

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Постачання деталей дозволили повернути в стрій Військово-повітряних сил України близько 20 літаків. Джерело не стало повідомляти, яка країна постачала комплектуючі, але раніше він заявляв, що в цьому брали участь Сполучені Штати й інші країни.

Наразі літаків в України більше, ніж було ще 2-3 тижні тому. Постачання дозволили розширити військовим свій авіапарк, незважаючи на вторгнення Росії.

Нині щонайменше одна країна розглядає можливість постачання Україні бойових літаків. Однак наразі це не реалізовано.

Незважаючи на розширення авіапарку, інший представник Міноборони США заявив, що українські льотчики здійснюють обмежену кількість бойових вильотів на день.

Нагадаємо, 20 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала додаткові винищувачі та деталі до них, поповнивши свої ряди. У командуванні ВПС України заявили, що нових винищувачів вони не отримували. Йдеться лише про деталі.