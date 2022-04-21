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Военный Фокус Российско-украинская война

ВВС Украины пополнились около 20 боевыми самолетами благодаря поставкам Запада, — CNN

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ремонт истребителей
Фото: Facebook / 831 бригада тактичної авіаціїї/ 831s tactical aviation brigade | Су-27

На данный момент украинская армия имеет больше самолетов, чем было еще 2-3 недели назад.

Парк боевых самолетов ВВС Украины пополнился на около 20 самолетов благодаря поставкам запасных деталей. Об этом CNN сообщил высокопоставленный чиновник в Пентагоне.

Поставки деталей позволили вернуть в строй Военно-воздушных сил Украины около 20 самолетов. Источник не стал сообщать, какая страна поставляла комплектующие, но ранее он заявлял, что в этом участвовали Соединенные Штаты и другие страны.

На данный момент самолетов у Украины больше, чем было еще 2-3 недели назад. Поставки позволили расширить военным свой авиапарк несмотря на продолжающееся вторжение России.

Ныне как минимум одна страна рассматривает возможность поставок Украине боевых самолетов. Однако на данный момент это не реализовано.

Несмотря на расширение авиапарка другой представитель Минобороны США заявил, что украинские летчики совершают ограниченное количество боевых вылетов в день.

Напомним, 20 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные истребители, и детали к ним, пополнив свои ряды. В командовании ВВС Украины заявили, что новых истребителей они не получали. Речь идет только о деталях.