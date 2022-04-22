Американський розвідувальний літак допоміг Україні знищити крейсер "Москва", — ЗМІ
За даними ЗМІ, американський Poseidon за три години до атаки стежив за точними переміщеннями флагмана Чорноморського флоту РФ.
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Літак морської розвідки США P-8 Poseidon допоміг українській армії відслідковувати російський ракетний крейсер "Москва" перед його знищенням. Про це повідомляє Daily Mail.
Вказується, що Військово-морські сили США використали літак P-8 Poseidon, щоб надати українським військовим точні дані про флагман Чорноморського флоту — крейсер "Москва". Американський літак відстежував точні координати російського судна за кілька годин до атаки.Важливо
Обладнання Poseidon дозволяє виявляти та відстежувати надводні та підводні кораблі на відстані понад 150 км. За даними The Times, літак вилетів з Італії. Звідти він вирушив на узбережжя Чорного моря з боку Румунії. Не доходячи до моря літак відключив усі трекери, тому відстежити його переміщення на сервісі типу FlightRadar 24 було неможливо.
Джерело видання у Пентагоні заявило, що США проводить обмежене повітряне патрулювання біля узбережжя Румунії як країни-члена НАТО. Однак якісь деталі про операцію вони відмовилися розкривати, як і підтверджувати факт участі ВМС США в атаці на "Москву".
Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ було знищено українськими ракетами "Нептун".
Фокус переклав статтю про те, як було знищено крейсер "Москва".