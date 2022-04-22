Американський розвідувальний літак допоміг Україні знищити крейсер "Москва", — ЗМІ

За даними ЗМІ, американський Poseidon за три години до атаки стежив за точними переміщеннями флагмана Чорноморського флоту РФ.

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Літак морської розвідки США P-8 Poseidon допоміг українській армії відслідковувати російський ракетний крейсер "Москва" перед його знищенням. Про це повідомляє Daily Mail.

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Вказується, що Військово-морські сили США використали літак P-8 Poseidon, щоб надати українським військовим точні дані про флагман Чорноморського флоту — крейсер "Москва". Американський літак відстежував точні координати російського судна за кілька годин до атаки.

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Обладнання Poseidon дозволяє виявляти та відстежувати надводні та підводні кораблі на відстані понад 150 км. За даними The Times, літак вилетів з Італії. Звідти він вирушив на узбережжя Чорного моря з боку Румунії. Не доходячи до моря літак відключив усі трекери, тому відстежити його переміщення на сервісі типу FlightRadar 24 було неможливо.

Джерело видання у Пентагоні заявило, що США проводить обмежене повітряне патрулювання біля узбережжя Румунії як країни-члена НАТО. Однак якісь деталі про операцію вони відмовилися розкривати, як і підтверджувати факт участі ВМС США в атаці на "Москву".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ було знищено українськими ракетами "Нептун".

Фокус переклав статтю про те, як було знищено крейсер "Москва".