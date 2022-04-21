В РФ заарештували командувача Чорноморського флоту через загибель крейсера "Москва", — ЗМІ

За даними журналістів, слідство ведеться проти першого заступника флотом віцеадмірала Сергія Пінчука.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після знищення українськими ракетами "Нептун" флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" у керівництві флоту почалися чистки. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними видання, вище військове командування РФ "шукає винних" у втраті ракетного крейсера "Москва". Джерела видання стверджують, що його заарештували й усунули з посади командувача флоту адмірала Ігоря Осипова. Також розпочалося слідство проти начальника штабу та першого замкомандира командувача флоту віцеадмірала Сергія Пінчука.

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Чорноморського флоту призначили віцеадмірала Аркадія Романова, який раніше був замкомандувачем.

У виданні також наголошують, що Ігор Осипов раніше заявив, що Чорноморський флот не може існувати без флагмана.

"Не був би я командувачем флоту, якби в мене не було флагмана", — заявив Осипов.

Важливо

День "Нептуна". Якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва"

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Осипов також особисто перевіряв можливості відбивати удари з повітря на ракетному крейсері, про що повідомляли російські ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти змогли встановити приблизне розташування знищеного крейсера "Москва".

13 квітня Одеська ОВА повідомила про атаку крейсера ракетами "Нептун". Російські військові припускали, що удару завдали з позицій між Вознесенськом і Миколаєвом.

Фокус переклав статтю про те, як було знищено крейсер "Москва".