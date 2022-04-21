В РФ арестовали командующего Черноморским флотом из-за гибели крейсера "Москва", - СМИ

По данным журналистов, следствие ведется и против первого заместителя флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

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После уничтожения украинскими ракетами "Нептун" флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" в руководстве флота начались чистки. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

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По данным издания, высшее военное командование РФ "ищет виноватых" в потере ракетного крейсера "Москва". Источники издания утверждает, что был арестован и отстранен от должности командующий флотом адмирал Игорь Осипов. Также началось следствие против начальника штаба и первого замкомандира командующего флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Временно выполнять обязанности командующего Черноморским флотом назначили вице-адмирала Аркадия Романова, который до этого был замкомандующего.

В издании также подчеркивают, что Игорь Осипов ранее заявил, что Черноморский флот не может существовать без флагмана.

"Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана", — заявил Осипов.

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День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Осипов также лично проверял возможности отражать удары с воздуха на ракетном крейсере, о чем сообщали российские СМИ.

Напомним, журналисты смогли установить примерное местоположение уничтоженного крейсера "Москва".

13 апреля Одесская ОВА сообщила об атаке крейсера ракетами "Нептун". Российские военные предполагали, что удар нанесли с позиций между Вознесенском и Николаевом.

Фокус перевел статью о том, как был уничтожен крейсер "Москва".