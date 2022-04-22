Американский разведывательный самолет помог Украине уничтожить крейсер "Москва", - СМИ

По данным СМИ, американский Poseidon за три часа до атаки следил за точными перемещениями флагмана Черноморского флота РФ.

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Самолет морской разведки США P-8 Poseidon помог украинской армии отслеживать российский ракетный крейсер "Москва" перед его уничтожением. Об этом сообщает Daily Mail.

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Указывается, что Военно-морские силы США использовали самолет P-8 Poseidon, чтобы предоставить украинским военным точные данные о флагмане Черноморского флота — крейсера "Москва". Американский самолет отслеживал точные координаты российского судно за несколько часов до атаки.

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Оборудование Poseidon позволяет обнаруживать и отслеживать надводные и подводные корабли на расстоянии свыше 150 км. По данным The Times, самолет вылетел из Италии. Оттуда он направился на побережье Черного моря со стороны Румынии. Не доходя до моря самолет отключил все трекеры, поэтому отследить его перемещение на сервисе по типу FlightRadar 24 было невозможно.

Источник издания в Пентагоне заявил, что США проводит ограниченное воздушное патрулирования у побережья Румынии как страны-члена НАТО. Однако какие-либо детали об операции они отказались раскрывать, как и подтверждать факт участия ВМС США в атаке на "Москву".

Напомним, флагман Черноморского флота РФ был уничтожен украинскими ракетами "Нептун".

Фокус перевел статью о том, как был уничтожен крейсер "Москва".