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Під Запоріжжям знайшли уламки російського винищувача Су-34 із 559-го авіаполку (відео)

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збитий су-34,
Уламки Су-34

На відео чітко видно бортовий номер, який дозволив ідентифікувати його приналежність до конкретного полку.

Українські військові збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє Мілітарний.

26 квітня, ймовірно, в Бердянському районі Запорізької області виявлено уламки збитого Су-34. На відео також чітко видно бортовий номер літака RF-95858 (43 червоний). Це вказує на його приналежність до 559-го бомбардувального авіаполку РФ.

авіація Росії
Су-34 з бортовим номером RF-95858

Су-34 — це російський фронтовий бомбардувальник, який покликаний на заміну Су-24. В основі літака лежить винищувач Су-27. Серійне виробництво налагоджено в Новосибірському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова.

збитий су-34
Складальна лінія Су-34

Перший політ літака відбувся у 2006 році, а на озброєння його прийняли в березні 2014 року.

За даними Генштабу ЗСУ, ПКС РФ втратили 184 літаки та 154 вертольоти.

Нагадаємо, 26 квітня з'явилося відео повітряного бою українських ВПС із російським винищувачем Су-34. Він завершився збиттям російського повітряного судна.

25 квітня на Харківщині також збили Су-34. Льотчики змогли катапультуватися, але їхня доля залишається невідомою.