Під Запоріжжям знайшли уламки російського винищувача Су-34 із 559-го авіаполку (відео)
На відео чітко видно бортовий номер, який дозволив ідентифікувати його приналежність до конкретного полку.
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Українські військові збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє Мілітарний.
26 квітня, ймовірно, в Бердянському районі Запорізької області виявлено уламки збитого Су-34. На відео також чітко видно бортовий номер літака RF-95858 (43 червоний). Це вказує на його приналежність до 559-го бомбардувального авіаполку РФ.
Су-34 — це російський фронтовий бомбардувальник, який покликаний на заміну Су-24. В основі літака лежить винищувач Су-27. Серійне виробництво налагоджено в Новосибірському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова.
Перший політ літака відбувся у 2006 році, а на озброєння його прийняли в березні 2014 року.
За даними Генштабу ЗСУ, ПКС РФ втратили 184 літаки та 154 вертольоти.
Нагадаємо, 26 квітня з'явилося відео повітряного бою українських ВПС із російським винищувачем Су-34. Він завершився збиттям російського повітряного судна.
25 квітня на Харківщині також збили Су-34. Льотчики змогли катапультуватися, але їхня доля залишається невідомою.