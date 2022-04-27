Под Запорожьем нашли обломки российского истребителя Су-34 из 559 авиаполка (видео)

На видео отчетливо различим бортовой номер, который и позволил идентифицировать его принадлежность к конкретному полку.

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Украинские военные сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает Милитарный.

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26 апреля, вероятно, в Бердянском районе Запорожской области были обнаружены обломки сбитого Су-34. На видео также отчетливо виден бортовой номер самолета — RF-95858 (43 красный). Это указывает на его принадлежность к 559-му бомбардировочного авиаполка РФ.

[ + – ] Су-34 с бортовым номером RF-95858

Су-34 — это российский фронтовой бомбардировщик, который призван на замену Су-24. В основе самолета лежит истребитель Су-27. Серийное производство налажено в Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

[ + – ] Сборочная линия Су-34

Первый полет самолета состоялся в 2006 году, а на вооружение его приняли в марте 2014.

По данным Генштаба ВСУ, ВКС РФ потеряли 184 самолета и 154 вертолета.

Напомним, 26 апреля появилось видео воздушного боя украинских ВВС с российским истребителем Су-34. Он завершился сбитием российского воздушного судна.

25 апреля в Харьковской области также сбили Су-34. Летчики смогли катапультироваться, но их судьба остается неизвестной.