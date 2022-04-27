"Якщо сірий гавкає, то летять ракети": боєць "Азова" поділився малюнком хлопчика з "Азовсталі"

Азовець Ілля Трищенко наголошує на критичній ситуації мирних людей в укриттях комбінату. Запасу їжі вистачить на тиждень. А попри всі заяви, ЗС РФ продовжує обстріл.

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Український воїн Ілля Трищенко із полку "Азов" у Маріуполі опублікував малюнок 6-річного Лева, який знаходиться в підземеллях "Азовсталі".

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Як розповідає захисник Маріуполя, він відвідав дітей та батьків в укриттях комбінату. Вони намагалися підбадьорити одне одного та підняти настрій дітей. Боєць сказав, що вони не забувають про цивільних, роблять все для їхнього порятунку, бо їжі залишилося на тиждень, а умови життя жахливі: цвіль, висока вологість та холод.

"Мені маленький Лев 6 років, родом з Маріуполя, розповів про сірого собачку, який прибився до них у підвал. Він зупинився у своїй історії й побіг у кімнату. Не зовсім зрозумівши, що трапилося, я як завмер, чекаючи Лева. Він приніс мені малюнок... Цей малюнок зображає суть проживання Лева", — пише Трищенко.

Маленький хлопчик перебуває під обстрілами російських військ, яким байдуже, що Лев — дитина. Військовий наголошує, що проблема потребує негайного розв'язання. Діти не повинні жити в місці, де на голову падають авіабомби.

Нагадаємо, 26 квітня Путін заявив про згоду участі ООН та Червоного Хреста в евакуації людей з "Азовсталі". В ніч із 25 на 26 квітня війська РФ завдали 35 авіаударів по комбінату.