"Если серый лает, то летят ракеты": боец "Азова" поделился рисунком мальчика из "Азовстали"

Азовец Илья Трищенко подчеркивает критическое положение мирных людей в укрытиях комбината. Запаса еды хватит на неделю. А несмотря на все заявления, ВС РФ продолжают обстрелы.

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Украинский воин Илья Трищенко из полка "Азов" в Мариуполе опубликовал рисунок 6-летнего Льва, который находится в подземельях "Азовстали".

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Как рассказывает защитник Мариуполя, он проведал детей и родителей в укрытиях комбината. Они пытались приободрить друг друга и повысить настроение детей. Боец сказал, что они не забывают о гражданских, делают все для их спасения, потому что еды осталось на неделю, а условия жизни ужасны: плесень, высокая влажность и холод.

"Мне малой Лев 6 годиков, родом из Мариуполя, рассказал про серого песика, который прибился к ним в подвал. Он остановился в своей истории и побежал в комнату. Не совсем поняв, что случилось, я как застыл, ожидая Льва. Он принес мне рисунок… Этот рисунок отображает суть проживания Льва", — пишет Трищенко.

Маленький мальчик находится под обстрелами российских войск, которым не важно, что Лев — ребенок. Военный подчеркивает, что проблема требует немедленного решения. Дети не должны жить в месте, где на голову сыпятся авиабомбы.

Напомним, 26 апреля Путин заявил о согласии участия ООН и Красного Креста в эвакуации людей с "Азовстали". В ночь с 25 на 26 апреля войска РФ нанесли 35 авиаударов по комбинату.