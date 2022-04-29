Кава в закромах — щастя на весь день: боєць "Азова" показав обід військових у Маріуполі (фото)

За словами військового, кожен ранок та обід і в них проходять із чаєм, але без цукру.

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Бійці полку "Азов" показали як виглядає їхній звичайний день у Маріуполі. Про це повідомляють у телеграм-каналі AntiKugut Mariupol__AZOV, який веде боєць полку з позивним "Дипломич".

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На запити підписників він опублікував фото того, що їдять захисники Маріуполя. За словами військового, на ранок та обід завжди військові п'ють чай, але здебільшого без цукру. Для бійців щастя, якщо в когось у закромах знайдеться кава.

"А якщо в когось є трошки кави в закромах... то взагалі. Це одразу найбадьоріша і найщасливіша людина на день", — пише військовий.

Також військовий опублікував фотографії побратима "Рейнджера". Він сам родом із Маріуполя і не покинув місто. Як пише автор, його бойова група стала легендарною. За короткий час "Рейнджер" проявив себе і фактично очолив взвод.

"У його угруповання на рахунку кілька вдалих операцій, десятки! Вбитих ворогів та операція з порятунку та успішного виведення своїх же сил з оточення в оточенні!" — пише боєць.

Нагадаємо, за даними Reuters, на сьогодні планували евакуацію людей з "Азовсталі", які перебувають у бомбосховищах комбінату. Проте Москва продовжує відмовлятися від переговорів щодо евакуації людей.