Кофе в закромах — счастье на весь день: боец "Азова" показал обед военных в Мариуполе (фото)

По словам военного, каждое утро и обед и у них проходят с чаем, но без сахара.

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Бойцы полка "Азов" показали как выглядит их обычный день в Мариуполе. Об этом сообщается в телеграм-канале "AntiKugut Mariupol__AZOV", который ведет боец полка с позывным "Дипломыч".

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На запросы подписчиков он опубликовал фото того, что едят защитники Мариуполя. По словам военного, на утро и обед всегда военные пьют чай, но в большинстве случаев без сахара. Для бойцов счастье, если у кого-то в закромах найдется кофе.

"А если у кого есть немножко кофейку в закромах…то вообще. Это сразу самый бодрый и счастливый человек на день", — пишет военный.

Также военный опубликовал фотографии побратима "Рейнджера". Он сам родом из Мариуполя и не бросил город. Как пишет автор, его боевая группа стала легендарной. За короткое время "Рейнджер" проявил себя и фактически возглавил взвод.

"У его группировки на счету несколько удачных операций, десятки! Убитых врагов и операция по спасению и успешному выводу своих же сил из окружения в окружении!" — пишет боец.

Напомним, по данным Reuters, на сегодня планировалась эвакуация людей из "Азовстали", которые находятся в бомбоубежищах комбината. Однако Москва продолжает отказываться от переговоров по эвакуации людей.