Москва продолжает отказываться от переговоров по эвакуации людей из "Азовстали"
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гражданские и без этого могут выйти из территории "Азовстали.
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Эвакуация людей из территории предприятия "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе не является темой для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.
По его словам, гражданские лица могут беспрепятственно выйти из территории мариупольского завода "Азовсталь", а военные — сложить оружие и сдаться в плен.
Как подчеркивает российский политик, эти условия уже озвучивались президентом РФ Владимиром Путиным ранее.
Заявление Пескова стало реакцией на вчерашние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время визита последнего в Киев.
Глава ООН, в частности, отметил, что организация делает все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских лиц и военнослужащих, скрывающихся от российских бомбардировок на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
"В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это (эвакуация из "Азовстали") произошло. Я не буду вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность", — подчеркнул Гутерриш.
В свою очередь, Зеленский отметил, что верит, что украинские власти совместно с генсеком ООН смогут "добиться успешного результата" в этом вопросе.
Как сообщалось ранее, 26 апреля в секретариате генерального секретаря ООН рассказали о "принципиальном согласии" президента РФ Владимира Путина на участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских из Мариуполя.
Однако уже на следующий день, 27 апреля, Кремль опроверг эти договоренности.