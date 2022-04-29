Москва продовжує відмовлятися від переговорів щодо евакуації людей із "Азовсталі"

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, цивілні й без цього можуть вийти з території "Азовсталі".

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Евакуація людей із території підприємства "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі не є темою для переговорів. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС.

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За його словами, цивільні особи можуть безперешкодно вийти з території маріупольського заводу "Азовсталь", а військові скласти зброю та здатися в полон.

Як наголошує російський політик, ці умови вже озвучувалися президентом РФ Володимиром Путіним раніше.

Заява Пєскова стала реакцією на вчорашні переговори президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час візиту останнього до Києва.

Голова ООН, зокрема, зазначив, що організація робить усе можливе, щоб забезпечити евакуацію цивільних осіб і військовослужбовців, які ховаються від російських бомбардувань на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

"Наразі я можу тільки сказати вам, що ми робимо все можливе, щоб це (евакуація з "Азовсталі") сталося. Я не вдаватимуся до будь-яких коментарів, які можуть підірвати цю можливість", — підкреслив Гутерреш.

[ + – ] За словами Гутерреша, ООН продовжує роботу з евакуації мирного населення

У свою чергу, Зеленський зазначив, що вірить, що українська влада спільно з генсеком ООН зможе "добитися успішного результату" в цьому питанні.

Як повідомлялося раніше, 26 квітня в секретаріаті генерального секретаря ООН розповіли про "принципову згоду" президента РФ Володимира Путіна на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних із Маріуполя.

Проте вже наступного дня, 27 квітня, Кремль спростував ці домовленості.