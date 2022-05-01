ЗС РФ скинули на Чернігів агітлистівки часів Другої чеченської війни, — Птушкін

Листівку блогер дістав зі спеціального снаряда, за допомогою якого розповсюджують агітаційний матеріал. А саму ситуацію телеведучий назвав сюром.

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Відомий блогер Антон Птушкін опублікував фотографію агітки з Чернігівської області, які розповсюджували російські війська в місті та околицях.

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По Чернігову та його околицях запущено агітаційні снаряди часів Другої чеченської компанії. Невідомо, як снаряди опинилися в російських військ, але в тексті закликають чеченців не протистояти федеральним військам.

"Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути у збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються заставити захищати чужі вам інтереси: інтереси місцевих грошових магнатів, керівників банд терористів, грабіжників та вбивць, політичних авантюристів усіх мастей", — йдеться в агітці.

[ + – ] Листівка зі зверненням до чеченців

Також там закликають чеченський народ не втягуватися в бойові дії, оскільки "Басаєви та хаттаби приходять і йдуть, а чеченський народ залишиться". Плюс там використовують штампи пропаганди, як зараз у ході війни в Україні. Зокрема, в листівці йдеться про те, що у звільнених районах Чечні налагоджується мирне життя.

Що це за агітаційні боєприпаси?

Агітаційні боєприпаси — це боєприпаси спецпризначення. Вони призначені для розсіювання агітаційних матеріалів на території противника. Зазвичай вони не мають дії ураження. Під час Чеченських воєн війська РФ скидали агітки з авіабомб АгітАБ-500-300.

Нагадаємо, 30 квітня війська РФ обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області.

Раніше повідомляли, що російські війська зруйнували 3 тисячі пам'ятників на цвинтарі у Чернігові, обстрілюючи територію цвинтаря та церкви.