ВС РФ сбросили на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны, — Птушкин

Листовку блогер достал из специального снаряда, с помощью которого распространяют агитационный материал. А саму ситуацию телеведущий назвал сюром.

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Известный блогер Антон Птушкин опубликовал фотографию агитки из Черниговской области, которые распространяли российские войска в городе и окрестностях.

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По Чернигову и его окрестностям были запущены агитационные снаряды времен Второй чеченской компании. Неизвестно, каким образом снаряды оказались у российских войск, но в тексте призывают чеченцев не противостоять федеральным войскам.

"Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы: интересы местны денежных магнатов, руководителей банд террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей", — сообщается в агитке.

[ + – ] Листовка с обращением к чеченцам

Также там призывают чеченский народ не втягиваться в боевые действия, так как "Басаевы и хаттабы приходят и уходят, а чеченский народ останется". Плюс там используются штампы пропаганды, как и сейчас в ходе войны в Украине. В частности, в листовке говорится, что в освобожденных районах Чечни налаживается мирная жизнь.

Что за агитационные боеприпасы?

Агитационные боеприпасы — это боеприпасы спецназначения. Они предназначены для рассеивания агитационных материалов на территории противника. Обычно они не имеют поражающего действия. В ходе Чеченских войн, войска РФ сбрасывали агитки с авиабомб АгитАБ-500-300.

Напомним, 30 апреля войска РФ обстреляли украинских пограничников в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что российские войска разрушили 3 тысячи памятников на кладбище в Чернигове, обстреливая территорию кладбища и церкви.