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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ второй раз за неделю обстреляли украинских пограничников в Черниговской области (фото)

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Фото: Радио Свобода | Пункт пропуска "Сеньковка" расположен на границе с Россией

Российские оккупанты, по данным ГПСУ, выстрелили 40 раз из минометов 120-мм калибра в районе пункта пропуска "Сеньковка". Два дня назад этот пункт обстреливали из автоматического гранатомета.

Армия РФ обстреляла позиции украинских пограничников в Черниговской области из минометов. Об этом сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Оккупанты, по данным ГПСУ, произвели 40 выстрелов из минометов 120-мм калибра в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" на границе с РФ.

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Пункт пропуска "Сеньковка" на границе с Россией

Пограничники не пострадали. Вражеская армия проводила воздушную разведку приграничной инфраструктуры на участке ответственности отделов погранслужбы "Горск" и "Добрянка".

За последнюю неделю этот пункт пропуска обстреливают второй раз. В четверг, 28 апреля, по "Сеньковке" стреляли 15 раз из автоматического гранатомета. Тогда украинские военные не пострадали.

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Сеньковку обстреливают второй раз за неделю

Пограничники напоминают, что с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинко-молдавской границы закрыты.

Охрана госграниц – работа пограничников в условиях войны с РФ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко 20 апреля говорил, что украинские пограничники вышли к госгранице по всем направлениям в Киевской, Сумской и Черниговской областях и начали обустраивать позиции.

Сначала их сопровождали Вооруженные силы Украины. По словам Демченко, протяженность границы в пределах этих трех областей составляет около 1,2 тыс. километров.

ГПСУ занимаются разведкой в пограничных регионах, инженерным обустройством и создают необходимые опорные пункты. Из-за войны с РФ классическая охрана границы не ведется, потому что есть опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов, подчеркнул спикер пограничников.

Напомним, что в начале апреля этого года глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал о восстановлении контроля ВСУ над участком границы в регионе. Кабмин Украины выделял деньги на восстановление Черниговской области после российской оккупации.

Некоторые населенные пункты в Черниговской области, по словам Чауса, заминированы ВС РФ. Украинские спасатели 10 апреля обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов" на пляже в Чернигове.