ВС РФ второй раз за неделю обстреляли украинских пограничников в Черниговской области (фото)
Российские оккупанты, по данным ГПСУ, выстрелили 40 раз из минометов 120-мм калибра в районе пункта пропуска "Сеньковка". Два дня назад этот пункт обстреливали из автоматического гранатомета.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Армия РФ обстреляла позиции украинских пограничников в Черниговской области из минометов. Об этом сообщила в Telegram Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Оккупанты, по данным ГПСУ, произвели 40 выстрелов из минометов 120-мм калибра в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" на границе с РФ.
Пограничники не пострадали. Вражеская армия проводила воздушную разведку приграничной инфраструктуры на участке ответственности отделов погранслужбы "Горск" и "Добрянка".
За последнюю неделю этот пункт пропуска обстреливают второй раз. В четверг, 28 апреля, по "Сеньковке" стреляли 15 раз из автоматического гранатомета. Тогда украинские военные не пострадали.
Пограничники напоминают, что с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинко-молдавской границы закрыты.
Охрана госграниц – работа пограничников в условиях войны с РФ
Спикер ГПСУ Андрей Демченко 20 апреля говорил, что украинские пограничники вышли к госгранице по всем направлениям в Киевской, Сумской и Черниговской областях и начали обустраивать позиции.
Сначала их сопровождали Вооруженные силы Украины. По словам Демченко, протяженность границы в пределах этих трех областей составляет около 1,2 тыс. километров.
ГПСУ занимаются разведкой в пограничных регионах, инженерным обустройством и создают необходимые опорные пункты. Из-за войны с РФ классическая охрана границы не ведется, потому что есть опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов, подчеркнул спикер пограничников.
Напомним, что в начале апреля этого года глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал о восстановлении контроля ВСУ над участком границы в регионе. Кабмин Украины выделял деньги на восстановление Черниговской области после российской оккупации.
Некоторые населенные пункты в Черниговской области, по словам Чауса, заминированы ВС РФ. Украинские спасатели 10 апреля обезвредили 6 снарядов от российских "Ураганов" на пляже в Чернигове.