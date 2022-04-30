ЗС РФ вдруге за тиждень обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області (фото)

Російські окупанти, за даними ДПСУ, вистрілили 40 разів із мінометів 120-мм калібру в районі пункту пропуску "Сеньківка". Два дні тому цей пункт обстрілювали з автоматичного гранатомета.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Армія РФ обстріляла позиції українських прикордонників у Чернігівській області з мінометів. Про це повідомила у Telegram Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Окупанти, за даними ДПСУ, здійснили 40 пострілів із мінометів 120-мм калібру в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на кордоні з РФ.

[ + – ] Пункт пропуску "Сеньківка" на кордоні з Росією

Прикордонники не постраждали. Ворожа армія проводила повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Горськ" і "Добрянка".

За останній тиждень цей пункт пропуску обстрілюють вдруге. У четвер, 28 квітня, по "Сеньківці" стріляли 15 разів з автоматичного гранатомета. Тоді українські військові не постраждали.

[ + – ] Сеньківку обстрілюють вдруге за тиждень

Прикордонники нагадують, що з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю і на придністровському сегменті українсько-молдавського кордону закриті.

Охорона держкордонів — робота прикордонників в умовах війни з РФ

Спікер ДПСУ Андрій Демченко 20 квітня говорив, що українські прикордонники вийшли до держкордону в усіх напрямках у Київській, Сумській і Чернігівській областях і почали облаштовувати позиції.

Спершу їх супроводжували Збройні сили України. За словами Демченка, довжина кордону в межах цих трьох областей становить приблизно 1,2 тис. кілометрів.

ДПСУ займаються розвідкою у прикордонних регіонах, інженерним облаштуванням і створюють необхідні опорні пункти. Через війну з РФ класична охорона кордону не ведеться, бо є небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів, наголосив спікер прикордонників.

Нагадаємо, що на початку квітня цього року голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв про відновлення контролю ЗСУ над ділянкою кордону в регіоні. Кабмін України виділяв гроші на відновлення Чернігівської області після російської окупації.

Деякі населені пункти у Чернігівській області, за словами Чауса, заміновані ЗС РФ. Українські рятувальники 10 квітня знешкодили 6 снарядів від російських "Ураганів" на пляжі у Чернігові.