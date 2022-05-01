Окупанти РФ примотали дитину до мертвої матері, прикріпивши між ними міну, – журналіст

За словами Віктора Шлінчака, коли українські військові спробували врятувати дитину, міна здетонувала.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про жахливий випадок в одному зі звільнених українських міст. Молоду маму вбили російські військові та прив'язали її дитину скотчем разом з міною до трупа жінки. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики та журналіст Віктор Шлінчак на своїй Facebook-сторінці.

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"Я думав, що після жахливих історій з Бучі та Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію з одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до нею і прикріпили між дитиною та трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", — написав він.

[ + – ] Віктор Шлінчак повідомив про чергове звірство російських окупантів

Шлінчак не став стримувати емоцій з цієї нагоди:

"Просто виро*ки , інших слів бракує... Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?" – йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, відхід росіян з міста Буча Київської області став обговорюваним у всьому світі. У населеному пункті після ворожого війська дороги були практично всипані трупами.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав різаниною трагедію в Бучі та організував пакет додаткових санкцій проти Росії.