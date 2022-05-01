Оккупанты РФ примотали ребенка к мертвой матери, прикрепив между ними мину, – журналист

По словам Виктора Шлинчака, когда украинские военные попытались спасти ребенка, мина сдетонировала.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об ужасном случае в одном из освобожденных украинских городов. Молодую маму убили российские военные и привязали ее ребенка скотчем вместе с миной к трупу женщины. Об этом сообщил глава правления Института мировой политики и журналист Виктор Шлинчак на своей Facebook-странице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей резников рассказал просто невероятно ужасную историю из одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала", — написал он.

[ + – ] Виктор Шлинчак сообщил об очередном зверстве российских оккупантов

Шлинчак не стал сдерживать эмоций по данному случаю

"Просто уро*ы, других слов не хватает… Как такое в принципе возможно в 21 веке?" – говорится в тексте сообщения.

Напомним, уход россиян из города Буча Киевской области стал обсуждаемым во всем мире. В населенном пункте после вражеского войска дороги были практически усыпаны трупами.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал резней трагедию в Буче и организовал пакет дополнительных санкций против России.