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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Отримали по морді". Арестович заявив про провал великого наступу РФ на сході

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Олексій Арестович, військовий експерт
Фото: Скріншот | Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що заявлений Росією великий наступ на сході України зазнає краху.

За словами радника голови ОП, російські окупаційні війська продовжують зазнавати краху на території України. Заявлений РФ великий наступ провалено. ЗСУ "там відбили одну атаку, другу, третю, там захопили полонених" і зрештою — війська РФ "отримали по морді", — розповів Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 3 травня.

На думку військового експерта, війська ворога, як і раніше, не можуть похвалитися успіхами у війні з Україною. Зокрема на сході нашої країни, де Росія готувала реванш.

"Немає на тих фронтах жодних новин. Є тільки дрібниці, наші відбили там одну атаку, другу, п'яту, десяту, там, значить, захопили полонених. Воно жахливо звучить для цивільних, які переживають кожен постріл, але там у принципі воєнна рутина. З військової точки зору це перекладається так: "Отримали по морді, стоїмо, думаємо, що робити далі, чухаємо потилицю. Ну, давай сюди ще танкову роту переправимо", — каже Арестович.

У зведенні Генштабу РФ це звучить як те, що вони здійснюють перегрупування. "І полководці схилилися над картами і думають, що робити, куди посунути полки по нескошених полях", — зауважує Арестович.

Однак, що стосується цивільних осіб, на думку радника, це, звичайно, все трагічно. "Воно жахливо звучить для цивільних, які переживають кожен постріл, але там у принципі воєнна рутина", — підбив підсумок військовий експерт.

Нагадаємо, що Олексій Арестович уже неодноразово прогнозував хід російсько-української війни. Наприклад, про те, що на наземні атаки Києва, Харкова, Чернігова у ворога більше немає резервів і санкції доб'ють російську економіку за два місяці.

Радник голови ОП Олексій Арестович назвав Україну новим Ізраїлем, де регулярні зіткнення з Росією відбуватимуться кожні 2-5 років, а великі конфлікти — кожні 7-8 років.