"Отримали по морді". Арестович заявив про провал великого наступу РФ на сході

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що заявлений Росією великий наступ на сході України зазнає краху.

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За словами радника голови ОП, російські окупаційні війська продовжують зазнавати краху на території України. Заявлений РФ великий наступ провалено. ЗСУ "там відбили одну атаку, другу, третю, там захопили полонених" і зрештою — війська РФ "отримали по морді", — розповів Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 3 травня.

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На думку військового експерта, війська ворога, як і раніше, не можуть похвалитися успіхами у війні з Україною. Зокрема на сході нашої країни, де Росія готувала реванш.

"Немає на тих фронтах жодних новин. Є тільки дрібниці, наші відбили там одну атаку, другу, п'яту, десяту, там, значить, захопили полонених. Воно жахливо звучить для цивільних, які переживають кожен постріл, але там у принципі воєнна рутина. З військової точки зору це перекладається так: "Отримали по морді, стоїмо, думаємо, що робити далі, чухаємо потилицю. Ну, давай сюди ще танкову роту переправимо", — каже Арестович.

У зведенні Генштабу РФ це звучить як те, що вони здійснюють перегрупування. "І полководці схилилися над картами і думають, що робити, куди посунути полки по нескошених полях", — зауважує Арестович.

Однак, що стосується цивільних осіб, на думку радника, це, звичайно, все трагічно. "Воно жахливо звучить для цивільних, які переживають кожен постріл, але там у принципі воєнна рутина", — підбив підсумок військовий експерт.

Нагадаємо, що Олексій Арестович уже неодноразово прогнозував хід російсько-української війни. Наприклад, про те, що на наземні атаки Києва, Харкова, Чернігова у ворога більше немає резервів і санкції доб'ють російську економіку за два місяці.

Радник голови ОП Олексій Арестович назвав Україну новим Ізраїлем, де регулярні зіткнення з Росією відбуватимуться кожні 2-5 років, а великі конфлікти — кожні 7-8 років.