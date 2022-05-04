"Получили по морде". Арестович заявил о провале большого наступления РФ на востоке

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что заявленное Россией большое наступление на востоке Украины терпит крах

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По словам советника главы ОП, российские оккупационные войска продолжают терпеть крах на территории Украины. Заявленное РФ большое наступление провалено. ВСУ "там отбили одну атаку, вторую, третью, там захватили пленных" и в результате — войска РФ "получили по морде", – рассказал Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 3 мая.

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По мнению военного эксперта, войска врага по-прежнему не могут похвастаться успехами в войне с Украиной. В том числе и на востоке нашей страны, где Россия готовила реванш.

"Нет на тех фронтах никаких новостей. Есть только мелочи, наши отбили там одну атаку, вторую, пятую, десятую, там, значит, захватили пленных. Оно ужасно звучит для гражданских, переживающих каждый выстрел, но там в принципе военная рутина. С военной точки зрения это переводится так: "Получили по морде, стоим, думаем, что делать дальше, чешем затылок. Ну, давай сюда еще танковую роту переправим", – говорит Арестович.

В своде Генштаба РФ это звучит как то, что они осуществляют перегруппировку. "И полководцы склонились над картами и думают, что делать, куда подвинуть полки по нескошенным полям", — замечает Арестович.

Однако, что касается гражданских лиц, по мнению советника, это, конечно, все это трагично. "Оно ужасно звучит для гражданских, переживающих каждый выстрел, но там в принципе военная рутина" – подвел итог военный эксперт.

Напомним, что Алексей Арестович уже не раз прогнозировал ход российско-украинской войны. Например, о том, что на наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов и санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал Украину новым Израилем, где регулярные столкновения с Россией будут происходить каждые 2-5 лет, а крупные конфликты — каждые 7-8 лет.