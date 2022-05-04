Генерал армії РФ нагородив сина за бої під Сумами та Черніговом у день відступу, — ЗМІ
Командувач Центральним військовим округом чіпляв медаль за відвагу на форму сина Дениса в день, коли окупанти залишали позиції на чернігівському та київському напрямах через втрати та провали у постачанні.
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Російський генерал-полковник Олександр Лапін, командувач Центрального військового округу (ЦВО), нагородив сина-танкіста Дениса Лапіна, який керував провальним наступом окупантів на Суми та Чернігів. Про це стало відомо із розслідування "Російської служби BBC".
Сюжет про нагородження військового показав уперше пропагандистський телеканал "Зірка" вранці 29 березня. Цього дня військові РФ відступали з чернігівського та київського напрямків через поганий стан російської техніки, недостатнє постачання та втрат у перші дні війни.
"Вітаю від щирого серця, за стійкість, мужність і відвагу. Вітаю", — говорив Лапін-старший, якому довелося особисто приїхати на територію України.
Журналіст, який висвітлював нагородження загарбників, розповідав, що ордени та медалі командувач військами ЦВО вручив тим, хто "проявив мужність і героїзм при звільненні населених пунктів у Чернігівській області".
Телеканал підібрав "бойовий" ракурс для зйомки: чоловіки у повній бойовій амуніції тиснули один одному руки на тлі зламаного паркану та білих українських мазанок в одному із сіл Чернігівської області.
Підполковник Денис Лапін — що про нього відомо
BBC з'ясувало, що 36-річний військовий командує 1-м гвардійським танковим полком, що входить до складу Таманської мотострілецької дивізії, військової частини №58198. Родичі військових, які служили в цій частині, ознайомилися зі скріншотами сюжету телеканалу "Зірка" та підтвердили журналістам BBC факт нагородження генералом Лапіним свого сина.
Його батько на початку 2000-х був начальником штабу, а згодом — командиром 20-ї гвардійської мотострілецької бригади, що знаходиться у Волгограді. У цьому місті Денис Лапін розпочав військову кар'єру і в 2009 році отримав лист подяки голови Волгограда за "зразкове виконання військового обов'язку, підвищення авторитету та престижу військової служби".
2015 року він командував танковим батальйоном у 20-й бригаді, а Лапін-старший уже став начальником штабу Східного військового округу.
ВВС звернула увагу на перехоплення СБУ 6 квітня розмови російських солдатів з України. У ньому військові обговорювали приїзд телебачення, розташування військ і те, як Лапін-старший нагороджує свого сина.
"Телебачення приїжджало сюди, нас не було, ми їхали на виїзд, генерали приїхали, орден мужності вручали, і пацани генералам як почали: ми зараз зброю покладемо, йдіть ви на..., підтримки немає, оборони немає, залізь, генерал, зі мною в окоп, побудь тут добу. І сина свого, сука, сюди посади, якому він приїхав орден мужності вручати", — обговорювали ситуацію окупанти
Як танковий полк Лапіна-молодшого потрапив в Україну
ЗСУ у березні цього року взяли в полон капітана 1-го гвардійського танкового полку Расіма Тагієва. Окупант називав своїм командиром підполковника Дениса Лапіна. За словами Тагієва, 24 лютого він на чолі колони з близько 30 танків перетнув кордон РФ та України. Російське командування до останнього стверджувало, що військові перебувають на навчаннях, а коли танкісти вже в'їхали в Україну, зв'язок зі штабами зник.
Російський єфрейтор, старший розвідник Олексій Савельєв, розповідав, що військовослужбовці отримали команду перетинати кордон від Лапіна-молодшого. Востаннє він бачив його з російського боку кордону.
Нагадаємо, що російські військові намагаються штурмом взяти міста Луганської області, але їм вдається лише гинути та втрачати техніку.
Фокус вже писав, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, оголосити загальну мобілізацію та запровадити військовий стан у Росії.