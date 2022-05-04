Генерал армії РФ нагородив сина за бої під Сумами та Черніговом у день відступу, — ЗМІ

Командувач Центральним військовим округом чіпляв медаль за відвагу на форму сина Дениса в день, коли окупанти залишали позиції на чернігівському та київському напрямах через втрати та провали у постачанні.

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Російський генерал-полковник Олександр Лапін, командувач Центрального військового округу (ЦВО), нагородив сина-танкіста Дениса Лапіна, який керував провальним наступом окупантів на Суми та Чернігів. Про це стало відомо із розслідування "Російської служби BBC".

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Сюжет про нагородження військового показав уперше пропагандистський телеканал "Зірка" вранці 29 березня. Цього дня військові РФ відступали з чернігівського та київського напрямків через поганий стан російської техніки, недостатнє постачання та втрат у перші дні війни.

"Вітаю від щирого серця, за стійкість, мужність і відвагу. Вітаю", — говорив Лапін-старший, якому довелося особисто приїхати на територію України.

Журналіст, який висвітлював нагородження загарбників, розповідав, що ордени та медалі командувач військами ЦВО вручив тим, хто "проявив мужність і героїзм при звільненні населених пунктів у Чернігівській області".

Телеканал підібрав "бойовий" ракурс для зйомки: чоловіки у повній бойовій амуніції тиснули один одному руки на тлі зламаного паркану та білих українських мазанок в одному із сіл Чернігівської області.

Підполковник Денис Лапін — що про нього відомо

BBC з'ясувало, що 36-річний військовий командує 1-м гвардійським танковим полком, що входить до складу Таманської мотострілецької дивізії, військової частини №58198. Родичі військових, які служили в цій частині, ознайомилися зі скріншотами сюжету телеканалу "Зірка" та підтвердили журналістам BBC факт нагородження генералом Лапіним свого сина.

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Його батько на початку 2000-х був начальником штабу, а згодом — командиром 20-ї гвардійської мотострілецької бригади, що знаходиться у Волгограді. У цьому місті Денис Лапін розпочав військову кар'єру і в 2009 році отримав лист подяки голови Волгограда за "зразкове виконання військового обов'язку, підвищення авторитету та престижу військової служби".

2015 року він командував танковим батальйоном у 20-й бригаді, а Лапін-старший уже став начальником штабу Східного військового округу.

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ВВС звернула увагу на перехоплення СБУ 6 квітня розмови російських солдатів з України. У ньому військові обговорювали приїзд телебачення, розташування військ і те, як Лапін-старший нагороджує свого сина.

"Телебачення приїжджало сюди, нас не було, ми їхали на виїзд, генерали приїхали, орден мужності вручали, і пацани генералам як почали: ми зараз зброю покладемо, йдіть ви на..., підтримки немає, оборони немає, залізь, генерал, зі мною в окоп, побудь тут добу. І сина свого, сука, сюди посади, якому він приїхав орден мужності вручати", — обговорювали ситуацію окупанти

Як танковий полк Лапіна-молодшого потрапив в Україну

ЗСУ у березні цього року взяли в полон капітана 1-го гвардійського танкового полку Расіма Тагієва. Окупант називав своїм командиром підполковника Дениса Лапіна. За словами Тагієва, 24 лютого він на чолі колони з близько 30 танків перетнув кордон РФ та України. Російське командування до останнього стверджувало, що військові перебувають на навчаннях, а коли танкісти вже в'їхали в Україну, зв'язок зі штабами зник.

Російський єфрейтор, старший розвідник Олексій Савельєв, розповідав, що військовослужбовці отримали команду перетинати кордон від Лапіна-молодшого. Востаннє він бачив його з російського боку кордону.

Нагадаємо, що російські військові намагаються штурмом взяти міста Луганської області, але їм вдається лише гинути та втрачати техніку.

Фокус вже писав, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, оголосити загальну мобілізацію та запровадити військовий стан у Росії.