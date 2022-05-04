Генерал армии РФ наградил сына за бои под Сумами и Черниговом в день отступления, – СМИ

Командующий Центральным военным округом цеплял медаль за отвагу на форму сына Дениса в день, когда оккупанты покидали позиции на черниговском и киевском направлениях из-за потерь и провалов в снабжении.

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Российский генерал-полковник Александр Лапин, командующий Центральным военным округом (ЦВО), наградил сына-танкиста Дениса Лапина, который руководил провальным наступлением оккупантов на Сумы и Чернигов. Об этом стало известно из расследования "Русской службы ВВС".

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Сюжет о награждении военного показал впервые пропагандистский телеканал "Звезда" утром 29 марта. В этот день военные РФ отступали с черниговского и киевского направлений из-за плохого состояния российской техники, недостаточного снабжения и потерь в первые дни войны.

"Поздравляю от всей души, за стойкость, мужество и отвагу. Поздравляю", – говорил Лапин-старший, которому пришлось лично приехать на территорию Украины.

Журналист, освещающий награждение захватчиков рассказывал, что ордена и медали командующий войсками ЦВО вручил "проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

Телеканал подобрал "боевой" ракурс для съемки: мужчины в полной боевой амуниции пожимали друг другу руки на фоне сломанного забора и белых украинских мазанок в одном из сел Черниговской области.

Подполковник Денис Лапин – что о нем известно

ВВС выяснило, что 36-летний военный командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав Таманской мотострелковой дивизии, воинской части №58198. Родственники военных, служивших в этой части, ознакомились со скриншотами сюжета телеканала "Звезда" и подтвердили журналистам ВВС факт награждения генералом Лапиным своего сына.

[ + – ] Денис Лапин начал военную карьеру в Волгограде

Его отец в начале 2000-х был начальником штаба, а после – командиром 20-й гвардейской мотострелковой бригады, которая находится в Волгограде. В этом городе Денис Лапин начал военную карьеру и в 2009 году получил благодарственное письмо главы Волгограда за "образцовое исполнение воинского долга, повышение авторитета и престижа военной службы".

В 2015 году он командовал танковым батальоном в 20-й бригаде, а Лапин-старший уже стал начальником штаба Восточного военного округа.

[ + – ] Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генерал Александр Лапин (справа) приехали в Туву

ВВС обратило внимание на перехват СБУ 6 апреля разговора российских солдат из Украины. В нем военные обсуждали приезд телевидения, расположение войск и то, как Лапин-старший награждает своего сына.

"Телевидение приезжало сюда, нас не было, мы уезжали на выезд, генералы приехали, орден мужества вручали, и пацаны генералам как начали мозги: мы сейчас оружие положим, идите вы на…, поддержки нет, обороны нет, залезь, генерал, со мной в окоп, побудь здесь сутки. И сына своего, сука, сюда посади, которому он приехал орден мужества вручать", – обсуждали ситуацию оккупанты

Как танковый полк Лапина-младшего попал в Украину

ВСУ в марте этого года взяли в плен капитана 1-го гвардейского танкового полка Расима Тагиева. Оккупант называл своим командиром подполковника Дениса Лапина. По словам Тагиева, 24 февраля он во главе колонны из около 30 танков пересек границу РФ и Украины. Российское командование до последнего утверждало, что военные находятся на учениях, а когда танкисты уже въехали в Украину связь со штабами пропала.

Российский ефрейтор, старший разведчик Алексей Савельев рассказывал, что военнослужащие получили команду пересекать границу от Лапина-младшего. Последний раз он видел его с российской стороны границы.

Напомним, что российские военные пытаются штурмом взять города Луганской области, но им удается только гибнуть и терять технику.

Фокус уже писал, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине, объявить всеобщую мобилизацию и ввести военное положение в России.