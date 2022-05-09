Відміна ядерної війни, — Арестович про виступ Путіна на параді

За словами радника голови ОП, фраза президента РФ про "неприпустимість глобальної війни" може свідчити про відбій атомної тривоги та зіткнення з НАТО.

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Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що виступ президента РФ Володимира Путіна на параді свідчить про те, що він означає скасування "атомної тривоги". Про це він написав у Фейсбуці.

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Спочатку Арестович опублікував свою фотографію з підписом, чи можна поснідати, чи буде ще повна мобілізація у РФ разом із ядерним ударом по Львову та Києву. А після виступу російського лідера радник ОП написав, що фраза Путіна про "неприпустимість глобальної війни" свідчить про скасування атомної тривоги.

"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Пу в його промові: "неприпустимість глобальної війни". Читайте — відбій атомної тривоги", і "...жахливого зіткнення з НАТО", — написав Арестович.

Тому радник ОП заявив, що Путін — власник імперії зустрівся з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося, тому кінець російського президента близький.

Нагадаємо, під час виступу Путіна на параді 9 травня він не оголосив загальної мобілізації у РФ так само як і війну Україні.

Керівництво РФ на святкування 9 травня не запросило жодного президента іншої країни. У Кремлі заявили, що це — "святе свято для всієї Росії та всіх росіян".