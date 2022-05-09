Отмена ядерной войны, — Арестович о выступлении Путина на параде

По словам советника главы ОП, фраза президента РФ о "недопустимости глобальной войны" может говорить об отбое атомной тревоги и столкновения с НАТО.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что выступление президента РФ Владимира Путина на параде говорит о том, что оно означает отмену "атомной тревоги". Об этом он написал в Фейсбуке.

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Сначала Арестович опубликовал свою фотографию с подписью, можно ли позавтракать или будет еще полная мобилизация в РФ вместе с ядерным ударом по Львову и Киеву. А после выступления российского лидера советник ОП написал, что фраза Путина о "недопустимости глобальной войны" говорит об отмене атомной тревоги.

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Пу в его речи: "недопустимость глобальной войны". Читайте — отбой атомной тревоги", и "…страшного столкновения с НАТО", — написал Арестович.

Исходя из этого советник ОП заявил, что Путин — владелец империи встретился с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся, поэтому конец российского президента близок.

Напомним, во время выступления Путина на параде 9 мая он не объявил всеобщей мобилизации в РФ ровно, как и войну Украине.

Руководство РФ на празднование 9 мая не пригласила ни одного президента другой страны. В Кремле заявили, что это – "святой праздник для всей России и всех россиян".