Командир морпіхів попросив Ілона Маска допомогти з евакуацією з "Азовсталі"

Сергій Волинський вважає, що для Маска немає нерозв'язних завдань. Він — людина, яка навчила людей вірити в неможливе.

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Командир 36-ої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський ("Волина") звернувся до американського мільярдера Ілона Маска з проханням допомогти евакуювати українських захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь". Своє звернення військовослужбовець опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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Волинський просить допомогти вивести його підрозділ із "Азовсталі" в іншу країну. За його словами, Ілон Маск — людина, яка надихнула людей і змусила повірити людство в неможливе. Для нього не існує завдань, які не можна вирішити, вважає боєць ЗСУ.

"Кажуть, що ви прилетіли з іншої планети, щоб навчити людей вірити в неможливе. Наші планети розташовані поруч одна з одною, тому що я живу там, де майже неможливо вижити. Допоможіть нам вибратися з "Азовсталі" до країни-посередника. Якщо не ви, то хто? Підкажіть мені", — написав він.

Зазначимо, що адресована генсеку ООН Антоніу Гутеррешу петиція з вимогою евакуювати військових і цивільних із Маріуполя за 3 дні вже набрала 1,28 млн підписів. Вона містить вимогу терміново забезпечити припинення вогню в Маріуполі й організувати морську евакуацію людей із міста на підконтрольну Києву територію.

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Азовсталь. Трагедія у прямому ефірі

Учора, 11 травня, віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українське керівництво продовжує пошук варіантів визволення військових, заблокованих на території комбінату "Азовсталь". За її словами, російська сторона відкидає всі пропозиції, зокрема, і так званий "екстракшн" (вивіз військових на територію третьої країни).

Раніше офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що захисники "Азовсталі" не можуть здатися в полон російським військовим, оскільки виконують наказ тримати оборону. Проте офіцер вважає, що українське командування "погано розуміє реальну ситуацію" на території заводу.