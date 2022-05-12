Командир морпехов попросил Илона Маска помочь с эвакуацией из Азовстали

Сергей Волынский считает, что для Маска не существует нерешаемых задач. Он человек, который научил людей верить в невозможное.

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Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой помочь эвакуировать украинских защитников Мариуполя из завода "Азовсталь". Свое обращение военнослужащий опубликовал на своей странице в Twitter.

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Волынский просит помочь вывести его подразделение из "Азовстали" в другую страну. По его словам, Илон Маск — человек, который вдохновил людей, и заставил поверить человечество в невозможное. Для него не существует нерешаемых задач, считает боец ВСУ.

"Говорят, что вы прилетели с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где почти невозможно выжить. Помогите нам выбраться из Азовстали в страну-посредник. Если не вы, то кто? Подскажите мне", — написал он.

Отметим, что адресованная генсеку ООН Антониу Гутерришу петиция с требованием эвакуировать военных и гражданских из Мариуполя за 3 дня уже набрала 1,28 млн подписей. Она содержит требование срочно обеспечить прекращение огня в Мариуполе и организовать морскую эвакуацию людей из города на подконтрольную Киеву территорию.

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Азовсталь. Трагедия в прямом эфире

Вчера, 11 мая, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что украинское руководство продолжает поиск вариантов освобождения военных, заблокированных на территории комбината "Азовсталь". По ее словам, российская сторона отметает все предложения в том числе и так называемый "экстракшн" (вывоз военных на территорию третьей страны).

Ранее офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что защитники "Азовстали" не могут сдаться в плен российским военным, поскольку выполняют приказ держать оборону. Однако офицер считает, что украинское командование "плохо понимает реальную ситуацию" на территории завода.