Російські війська намагаються проникнути всередину "Азовсталі" під прикриттям обстрілу (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, штурм комбінату відбувається практично у прямому ефірі.

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Російські окупанти намагаються проникнути в середину "Азовсталі", прикриваючись обстрілами. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

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Російські військові, користуючись обстрілами, намагаються по землі проникнути всередину заводу.

"Маріуполь. Азовсталь. Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися в середу заводу. Практично в прямому ефірі. Ситуація день у день стає складнішою", — пише радник мера.

12 травня полк "Азов" показав, як вибиває війська РФ з позицій на території "Азовсталі". Попри дефіцит усього, українські захисники продовжують операції, щоб вибити ворога з комбінату. Боротьба за захист міста триває.

Нагадаємо, Ірина Верещук заявила, що Україна веде переговори з Росією про евакуацію тяжко поранених бійців із заводу "Азовсталь". За її словами, насамперед йдеться про 38 військових, а потім рухатимуться далі.

11 травня один із бійців "Азов" у Маріуполі розповів, що поранені військові на "Азовсталі" перебувають у жахливих антисанітарних умовах. За його словами, рани в них гниють, а медикаментів та ліків практично не залишилося. Бійцям із легкими пораненнями доводиться проводити ампутації.