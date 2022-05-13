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Российские войска пытаются проникнуть внутрь "Азовстали" под прикрытием обстрелов (фото)

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штурм азовстали
Оккупанты пытаются пробраться на территорию "Азовстали"

По словам советника мэра Петра Андрющенко, штурм комбината происходит практически в прямом эфире.

Российские оккупанты пытаются проникнуть в середину "Азовстали" прикрываясь обстрелами. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме.

Российские военные пользуясь обстрелами пытаются по земле проникнуть внутрь завода.

"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в среду завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", — пишет советник мэра.

штурм азовстали

12 мая полк "Азов" показал как выбивает войска РФ с позиций на территории "Азовстали". Несмотря на дефицит всего, украинские защитники продолжают операции, чтобы выбить врага с территории комбината. Борьба за защиту города продолжается.

Напомним, Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры с Россией об эвакуации тяжелораненых бойцов с завода "Азовсталь". По ее словам, в первую очередь идет речь о 38 военных, а потом будут двигаться дальше.

11 мая один из бойцов "Азов" в Мариуполе рассказал, что раненые военные на "Азовстали" находятся в ужасных антисанитарных условиях. По его словам, раны у них гниют, а медикаментов и лекарств практически не осталось. Бойцам с легкими ранениями приходится проводить ампутации.