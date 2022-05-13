Німеччина може надати Україні сучасну систему ППО, — ЗМІ

Дальність дії цієї системи становить 40 кілометрів, а висота ураження цілі сягає 20 кілометрів.

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Федеральна рада безпеки Німеччини обговорює можливість постачання Україні комплексу протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

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За допомогою IRIS-T SLM можна уражати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотники, протирадіолокаційні ракети, тим самим гарантуючи безпеку повітряного простору. Дальність дії цієї системи становить 40 кілометрів, а висота польоту ракет — 20 кілометрів.

Зазначається, що постачання цієї системи протиповітряної оборони в Україну може відбутися у листопаді 2022 року.

Щойно кабінет безпеки схвалить постачання, солдати можуть розпочати навчання використанню системи у Німеччині. Україна зацікавлена у закупівлі загалом десяти таких систем. Вони можуть бути виготовлені протягом наступних трьох-чотирьох років.

Пропозиція від компанії DIEHL уже як мінімум два тижні перебуває в комітеті з безпеки, але наразі рішення про постачання ще не ухвалено. Посол України Андрій Мельник цього тижня відвідав Міністерство оборони й економіки разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, але остаточного рішення про передавання Україні нових систем озброєння в німецькому уряді поки що не ухвалено.

Раніше Фокус розповідав, що Німеччина розпочала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000. Зазвичай для навчання потрібно 40 днів, але за наявності навичок час може скоротитися. Німеччина та Нідерланди планують передати Україні 12 самохідних гаубиць.

Також стало відомо, що Німеччина згодна передати Україні ЗСУ "Гепард". Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві заявила, що Берлін також має намір надалі поставити українським військам танки та гаубиці.