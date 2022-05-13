Германия может предоставить Украине современную систему ПВО, — СМИ

Дальность действия этой системы составляет 40 километров, а высота поражения цели достигает 20 километров.

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Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность поставок Украине комплекса противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

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С помощью IRIS-T SLM можно поражать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники, противорадиолокационные ракеты, тем самым обеспечивая безопасность воздушного пространства. Дальность действия этой системы составляет 40 километров, а высота полета ракет — 20 километров.

Отмечается, что поставка этой системы противовоздушной обороны в Украину может состояться в ноябре 2022 года.

Как только кабинет безопасности одобрит поставку, солдаты могут начать обучение использованию системы в Германии. Украина заинтересована в закупке в общей сложности десяти таких систем. Они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет.

Предложение от компании DIEHL уже как минимум две недели находится в комитете по безопасности, но на данный момент решение о поставке еще не принято. Посол Украины Андрей Мельник на текущей неделе посетил Министерство обороны и экономики вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, но окончательного решения о передаче Украине новых систем вооружения в немецком правительстве пока не принято.

Ранее Фокус рассказывал, что Германия начала тренировку украинских военных на Panzerhaubitze 2000. Обычно для обучения требуется 40 дней, но при наличии навыков время может сократиться. Германия и Нидерланды планируют передать Украине 12 самоходных гаубиц.

Также стало известно, что Германия согласна передать Украине ЗСУ "Гепард". Глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила, что Берлин также намерен в дальнейшем поставить украинским войскам танки и гаубицы.