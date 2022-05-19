У російській армії панує пошук "цапів-відбувайлів" і приховування винних, — розвідка Британії

Через уникнення відповідальності та покладання прийняття важливих рішень на вище керівництво, армії РФ навряд чи вдасться повернути собі ініціативу, зазначають розвідники.

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За останні кілька тижнів у російській армії звільнили кілька генералів через погані результати вторгнення в Україну. Про це повідомляється у звіті розвідки Міноборони Британії 19 травня.

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У російській армії звільнили:

генерал-лейтенанта Сергія Кисіля — командира елітної 1-ї гвардійської танкової армії через провал взяття Харкова;

віцеадмірала Ігоря Осипова — командира Чорноморського флоту за загибель ракетного крейсера "Москва" у квітні.

Зазначають, що начальник генштабу Герасимов, з огляду на все, залишається на посаді, проте невідомо, чи зберігає Путін до нього довіру.

[ + – ] Оновлення британської розвідки

У розвідці зазначають, що культура приховування винних та пошук "цапів-відбувайлів", ймовірно, поширена в російській військовій системі та у сфері безпеки. Також багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, все більше відволікатимуться на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії.

Через ці фактори ймовірне створення додаткового навантаження на централізовану модель командування та контролю, оскільки офіцери все частіше намагаються перекласти прийняття ключових рішень на своє начальство. За таких умов РФ буде складно повернути собі ініціативу.

Нагадаємо, 17 травня українська розвідка доповіла про арешт командира Чорноморського флоту за загибель крейсера "Москва".

Раніше британська розвідка зазначала, що брат Кадирова був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя.