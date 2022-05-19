В российской армии царит поиск "козлов отпущения" и сокрытие виновных, - разведка Британии

Из-за избежания ответственности и возложение принятия важных решений на высшее руководство, армии РФ вряд ли удастся вернуть себе инициативу, отмечают разведчики.

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В последние несколько недель в российской армии уволили несколько генералов из-за плохих результатов вторжения в Украину. Об этом сообщается в отчете разведки Минобороны Британии 19 мая.

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В российской армии уволили:

генерал-лейтенанта Сергея Киселя — командира элитной 1-й гвардейской танковой армии из-за провала взятия Харькова;

вице-адмирала Игоря Осипова — командира Черноморского флота за гибель ракетного крейсера "Москва" в апреле.

Отмечается, что начальник генштаба Герасимов, судя по всему остается на должности, однако неизвестно, сохраняет ли Путин к нему доверие.

[ + – ] Обновление британской разведки

В разведке отмечают, что культура сокрытия виновных и поиск "козлов отпущения", вероятно, распространена в российской военной системе и в сфере безопасности. Также многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России.

Из-за этих факторов вероятно создание дополнительной нагрузки на централизованную модель командования и контроля, так как офицеры все чаще пытаются переложить принятие ключевых решений на свое начальство. В таких условиях РФ будет сложно вернуть себе инициативу.

Напомним, 17 мая украинская разведка доложила об аресте командира Черноморского флота за гибель крейсера "Москва".

Ранее британская разведка отмечала, что брат Кадырова был полевым командиром чеченцев при захвате Мариуполя.