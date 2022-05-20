"Військовий об'єкт": ЗС РФ вдарили ракетою по Палацу культури у Лозовій (фото відео)

Президент України заявив, що окупанти воюють з культурою, освітою і людяністю. Взимку минулого року будівлю реконструювали у межах президентської програми "Велике будівництво".

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Збройні сили РФ вдарили ракетою по центру міста Лозова Харківської області та влучили в Палац культури. Про це розповів "Cуспільному" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

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Мінімум 7 людей отримали поранення, серед них — 11-річна дитина, наголосив він.

У соцмережах публікують кадри удару ЗС РФ по центру міста. На кадрах видно потрапляння снаряда, потужний вибух, розлітання фрагментів будівлі та чорні клуби диму. Дві машини після вибуху змінили напрямок руху.

Російські Telegram-канали пишуть, що Палац культури "використовувався у військових цілях". Удар у Лозовій був нанесений, ймовірно, крилатою ракетою Х-22 з борту далекого бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

"За попередніми даними, БК використовувався ЗСУ як штаб. Селище в Харківській області стало великою перевалковою базою для постачання українських військ на Донбасі", — стверджують пропагандисти.

В управлінні ДСНС України з Харківської області повідомили про часткове руйнування будівлі, також спалахнув утеплювач покрівлі. На місце події виїхали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

[ + – ] Рятувальники працюють на місці прильоту по Палацу культури

Пожежу оперативно ліквідували о 15:25, уточнили рятувальники.

"Абсолютне зло та дурість" — реакція Зеленського на приліт по Палацу культури

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на подію та опублікував у Telegram момент прильоту в Палац культури у Лозовій.

"Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові у людей, які обирають такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", — заявив глава держави.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що Росія може лише руйнувати.

"Для них культура — слово чуже. Вони не можуть перемогти на фронті й продовжують бити по мирній інфраструктурі. За все доведеться відповідати", – написав він.

У грудні минулого року лозовський Палац культури реконструювали у межах президентської програми "Велике будівництво". Робітники відновили всі елементи фасаду, покрівлю з використанням технології мембрани та кілька внутрішніх приміщень. Будівлю не ремонтували понад 40 років.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Синєгубов говорив, що загарбники контролюють 20-25% територій Харківської області, але завдяки ЗСУ щодня цифра зменшується.

Зеленський у відеозверненні від 16 травня дякував 227-му батальйону 127-ї бригади тероборони України за витіснення ЗС РФ за кордон Харківської області.