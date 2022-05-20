"Военный объект": ВС РФ ударили ракетой по Дворцу культуры в Лозовой (фото видео)

Президент Украины заявил, что оккупанты воюют с культурой, образованием и человечностью. Зимой прошлого года здание реконструировали в рамках президентской программы "Большое строительство".

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Вооруженные силы РФ ударили ракетой по центру города Лозовая Харьковской области и попали во Дворец культуры. Об этом рассказал "Cуспільному" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

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Минимум 7 человек получили ранения, среди них – 11-летний ребенок, подчеркнул он.

В соцсетях публикуют кадры удара ВС РФ по центру города. На кадрах видно попадание снаряда, мощный взрыв, разлет фрагментов здания и черные клубы дыма. Две машины после взрыва изменили направление движения.

Российские Telegram-каналы пишут, что Дворец культуры "использовался в военных целях". Удар в Лозовой был нанесен, предположительно, крылатой ракетой Х-22 с борта дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

"По предварительным данным, ДК использовался ВСУ как штаб. Поселок в Харьковской области стал крупной перевалочной базой для снабжения украинских войск на Донбассе", – утверждают пропагандисты.

В управлении ГСЧС Украины по Харьковской области сообщили о частичном разрушении здания, также загорелся утеплитель кровли. К месту происшествия выехали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

[ + – ] Спасатели работают на месте прилета по Дворцу культуры

Пожар оперативно ликвидировали в 15.25, уточнили спасатели.

"Абсолютное зло и глупость" – реакция Зеленского на прилет по Дворцу культуры

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на происшествие и опубликовал в Telegram момент прилета по Дворцу культуры в Лозовой.

"Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", — заявил глава государства.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что Россия может только разрушать.

"Для них культура – слово чужое. Они не могут победить на фронте и продолжают бить по мирной инфраструктуре. За все придется отвечать", – написал он.

В декабре прошлого года лозовской Дворец культуры реконструировали в рамках президентской программы "Большое строительство". Рабочие восстановили все элементы фасада, ​​кровлю с использованием технологии мембраны и несколько внутренних помещений. Здание не ремонтировалось более 40 лет.

Напомним, в интервью Фокусу Синегубов говорил, что захватчики контролируют 20-25% территорий Харьковской области, но благодаря ВСУ каждый день цифра уменьшается.

Зеленский в видеообращении от 16 мая благодарил 227-й батальон 127-я бригады теробороны Украины за вытеснение ВС РФ за границу Харьковской области.