"Інформація поки не підтверджується", — Арахамія про постачання в Україну ЗРК Patriot

Польща, яка замовила у США дві ЗРК Patriot ще у 2017 році, отримає їх лише до кінця 2022-го. Коли така техніка опиниться в Україні, ніхто не прогнозує.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські ЗМІ облетіла інформація з посиланням на The Washington Post, що США в межах військової допомоги передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, що дозволило б їй самостійно закрити небо. Проте лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який є керівником переговорної групи з РФ, у коментарі до публікації блогера та засновника українського інституту майбутнього Юрія Романенка у Facebook написав, що "поки інформація не підтверджується".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

[ + – ] Повідомлення Юрія Романенка Фото: Скриншот [ + – ] Коментар Давида Арахамії Фото: Скриншот

Видання "Телеграф" із посиланням на високопоставлене джерело в оборонному відомстві підтверджує сказане Арахамією.

"Ми дійсно просили США надати Україні Patriot, проте зараз можу констатувати, що таких постачань ми не чекаємо. Навіть якщо таке рішення ухвалять, то терміни постачання можуть розтягнутися на роки".

Раніше про те, що Україні не бачити американських ЗРК, говорив і військовий експерт Олексій Копитько, радник міністра оборони України.

"ЦЕ неправда. Як мінімум доти, поки про це не скаже президент України або міністр оборони України. І слід, нарешті, усвідомити, що іноземні лідери звертаються насамперед до свого суспільства, а не до українського. Вже ж 100500 разів пояснювали, скільки ще раз потрібно пояснити? Багато "інсайдів", думок, відчуттів на збройову тему не підкріплені взагалі нічим. ВЗАГАЛІ", — наголосив Копитько.

[ + – ] Олексій Копитько переконаний: заводити розмову про передачу Україні ЗРК "Патріот" не час Фото: Скриншот

Аналогічну думку висловив оглядач Денис Попович, порадивши "обережно ставитись до новини про ЗРК Patriot". Він нагадав, що Польща, яка уклала зі США договір на постачання двох цих комплексів у складі двох батарей кожен ще у 2017 році, отримає їх наприкінці цього року. Початкова готовність до використання цих комплексів у Польщі намічена на кінець 2023-го.

"А нам двох дивізіонів мало, нам їх потрібно хоча б десяток. Коли ми їх отримаємо з такими темпами?" — зазначає Попович, поцікавившись, коли Україна готова використовувати Patriot, навіть якби отримала його "завтра".

"ЗРК — дуже складна і технологічна система. Вона концентрує в собі передові знання в галузі радіолокації, ракетобудування, телекомунікацій, електроніки тощо. Вона потребує теоретичного вивчення, вона вимагає знання тактики використання, вона вимагає знання особливостей бойової роботи. Необхідні практичні заняття — польові виходи, стрільби, бойове узгодження. Необхідна інтеграція в українську систему ППО, яка технічно поки радянська. Зрештою, необхідно готувати не тільки бойовий розрахунок, а технічний персонал, який міг би банально розумітися на "залізі", яке відрізняється від нашого", — наголосив Попович.

[ + – ] Денис Попович нагадує: мало отримати американські ЗРК, треба навчити військових із ними поводитися Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус дізнався, що може дійсно отримати Україна в межах ленд-лізу від США.