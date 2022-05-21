"Информация пока не подтверждается", – Арахамия о поставках в Украину ЗРК Patriot

Польша, заказавшая у США два ЗРК Patriot еще в 2017 году, получит их только к концу 2022-го. Когда подобная техника окажется в Украине, прогнозировать не берется никто.

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Украинские СМИ облетела информация со ссылкой на The Washington Post о том, что США в рамках военной помощи передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, что позволило бы ей самостоятельно закрыть небо. Однако лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, являющийся руководителем переговорной группы с РФ, в комментарии к публикации блогера и основателя украинского института будущего Юрия Романенко в Facebook написал, что "пока информация не подтверждается".

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[ + – ] Сообщение Юрия Романенко Фото: Скриншот [ + – ] Комментарий Давида Арахамии Фото: Скриншот

Издание "Телеграф" со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве подтверждает сказанное Арахамией.

"Мы действительно просили США предоставить Украине Patriot, однако сейчас могу констатировать, что таких поставок мы не ждем. Даже если такое решение будет принято, то сроки поставок могут растянуться на годы".

Ранее о том, что Украине не видать американских ЗРК, говорил и военный эксперт Алексей Копытько, советник министра обороны Украины.

"ЭТО неправда. Как минимум до тех пор, пока об этом не скажет президент Украины или министр обороны Украины. И следует, наконец, осознать, что иностранные лидеры обращаются в первую очередь к своему обществу, а не к украинскому. Уже ж 100500 раз поясняли, сколько еще раз нужно пояснить? Множество "инсайдов", мнений, ощущений на оружейную тему не подкреплены вообще ничем. ВООБЩЕ", – подчеркнул Копытько.

[ + – ] Алексей Копытько убежден: заводить разговор о передаче Украине ЗРК "Патриот" не время Фото: Скриншот

Аналогичное мнение высказал обозреватель Денис Попович, посоветовав "осторожно относиться к новости о ЗРК Patriot". Он напомнил, что Польша, которая заключила с США договор на поставку двух этих комплексов в составе двух батарей каждый еще в 2017 году, получит их в конце этого года. Первоначальная готовность к использованию этих комплексов в Польше намечена на конец 2023-го.

"А нам двух дивизионов мало, нам их нужно хотя бы десяток. Когда мы их получим с такими темпами?" – отмечает Попович, поинтересовавшись, когда Украина готова будет использовать Patriot, даже если бы получила его "завтра".

"ЗРК – очень сложная и технологическая система. Она концентрирует в себе передовые знания в области радиолокации, ракетостроения, телекоммуникаций, электроники и т.д. Она нуждается в теоретическом изучении, она требует знания тактики использования, она требует знания особенностей боевой работы. Необходимые практические занятия – полевые выходы, стрельбы, боевое согласование. Необходима интеграция в украинскую систему ПВО, которая технически пока советская. В конце концов, необходимо готовить не только боевой расчет, а технический персонал, который мог бы банально разбираться в "железе", которое отличается от нашего", – подчеркнул Попович.

[ + – ] Денис Попович напоминает: мало получить американские ЗРК, надо научить военных с ними обращаться Фото: Скриншот

Напомним, Фокус узнал, что может на самом деле получить Украина в рамках ленд-лиза от США.