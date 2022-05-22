На боці РФ проти України воюють численні неонацисти — Spiegel

Німецькі журналісти пишуть, що співпраця з правоекстремістськими угрупованнями доводить ймовірну причину війни, так звану "денацифікацію" України до абсурду.

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В Україні воюють російські неонацисти. Про це повідомило німецьке видання Spiegel із посиланням на місцеві спецслужби.

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Повідомляється, що у лавах ЗС РФ на території України воюють представники російських неонацистських формувань. Зокрема, йдеться про ДШРГ "Русич", представником якого є російський солдат та садист Олексій Мільчаков, а також про "Російську імперську лігу".

Диверсійно-штурмова група "Русич" — неформальний підрозділ армії РФ. Її голова Олексій Мільчаков відомий своїми нацистськими поглядами та участю у війні на Донбасі.

"Володимир Путін виправдовує свою загарбницьку війну "денацифікацією" України. Тепер внутрішній документ BND (Федеральна розвідувальна служба Німеччини – ред.) показує, що московські війська підтримуються правоекстремістськими угрупованнями", – зазначає Spiegel.

Зокрема, у німецькій розвідці додали, що члени організації "Російський імперський легіон" у 2014-2015 роках воювали на Донбасі.

Нагадаємо, українські військові ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ. Чоловік був командиром російської десантно-штурмової роти.

Також Фокус докладно писав про ДШРГ "Русич". Члени цього формування засвітилися на території України у квітні 2022, а її керівника було поранено під Луганськом.