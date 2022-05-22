На стороне РФ против Украины воюют многочисленные неонацисты — Spiegel

Немецкие журналисты пишут, что сотрудничество с правоэкстремистскими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда.

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В Украине воюют российские неонацисты. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на местные спецслужбы.

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Сообщается, что в рядах ВС РФ на территории Украины воюют представители российских неонацистских формирований. В частности, речь идет о ДШРГ "Русич", представителем которого является российский солдат и садист Алексей Мильчаков, а также о "Российской имперской лиге".

Диверсионно-штурмовая группа "Русич" — неформальное подразделение армии РФ. Ее глава Алексей Мильчаков известен своими нацистскими взглядами, а также участием в войне на Донбассе.

"Владимир Путин оправдывает свою захватническую войну "денацификацией" Украины. Теперь внутренний документ BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) показывает, что московские войска поддерживаются правоэкстремистскими группировками", – отмечает Spiegel.

В частности, в немецкой разведке добавили, что члены организации "Российский имперский легион" в 2014-2015 годах воевали на Донбассе.

Напомним, украинские военные ликвидировали племянника замминистра обороны РФ. Мужчина был командиром российской десантно-штурмовой роты.

Также Фокус подробно писал о ДШРГ "Русич". Члены этого формирования засветились на территории Украины в апреле 2022, а ее руководитель был ранен под Луганском.