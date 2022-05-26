У київському ботанічному саду ім. Гришка на Печерську шукають міни (фото)
Підрозділ піротехнічних робіт "Київська служба порятунку" розпочав обстеження території 24 травня. Поки що ботанічний сад закритий для відвідувань. Роботи триватимуть один-два тижні.
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Підрозділ піротехнічних робіт КАРС "Київська служба порятунку" обстежує територію Київського ботанічного саду. ім. Гришка на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука.
Обстеження території ботсаду в Печерському районі столиці розпочалося 24 травня. Учора, 25 травня, піротехніки мали працювати в оранжерейному комплексі. Загалом до обстеження паркової зони залучено п'ятьох фахівців КАРС.
Через велику площу ботанічного саду — майже 130 га — роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два. Ткачук звернувся до місцевих жителів із проханням поставитися до цього з розумінням.
"Знаємо, що охочих відвідувати територію ботсаду багато, особливо зараз, у період весняних квітів. Проте, наголошую, що, щоб уникнути надзвичайних ситуацій, ботанічний сад буде закритий для відвідувачів до повного закінчення робіт з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", — підкреслив директор департаменту.
На сайті також повідомляється, що з 11 квітня по 23 травня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби у співпраці з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС здійснили 31 виїзд на територію Пущі-Водиці, де виявили 25 вибухонебезпечних предметів.
21 травня КМДА опублікувала список парків і зон відпочинку у столиці, де краще не гуляти через можливе мінування території. Зокрема небезпечними для киян залишаються західна частина парку Кіото на ст. м. "Лісова", сквер Привокзальний у Дарницькому районі, західна частина парку "Нивки" біля станції метро "Берестейська" та багато інших.
Міська влада також радить місцевим жителям уникати відвідування лісопарків і зон відпочинку в лісовій частині.
Нагадаємо, 20 травня заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що розмінування в Київській області завершено. Також він розповів, що енергопостачання регіону відновлено на 100%.
Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом двоє чоловіків підірвалися на "міні-жабі".