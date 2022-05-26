В киевском ботаническом саду им. Гришко на Печерске ищут мины (фото)

Подразделение пиротехнических работ "Киевская служба спасения" начало обследование территории 24 мая. Пока ботанический сад закрыт для посещений. Работы продлятся одну-две недели.

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Подразделение пиротехнических работ КАСС "Киевская служба спасения" обследует территорию Киевского ботанического сада. им. Гришко на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука.

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Обследование территории ботсада в Печерском районе столицы началось 24 мая. Вчера, 25 мая, пиротехники должны были работать в оранжерейном комплексе. Всего к обследованию парковой зоны привлечено пять специалистов КАСС.

[ + – ] Разминирование ботанического сада Фото: пресс-служба КГГА

Из-за большой площади ботанического сада — почти 130 га — работы пиротехников затянутся на неделю-две. Ткачук обратился к местным жителям с просьбой отнестись к этому с пониманием.

"Знаем, что желающих посещать территорию ботсада много, особенно сейчас, в период весенних цветов. Однако, подчеркиваю, что во избежание чрезвычайных ситуаций ботанический сад будет закрыт для посетителей до полного окончания работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов", — подчеркнул директор департамента.

На сайте также сообщается, что с 11 апреля по 23 мая пиротехники коммунальной аварийно-спасательной службы в сотрудничестве с Мобильным спасательным центром быстрого реагирования ГСЧС совершили 31 выезд на территорию Пуще-Водицы, где обнаружили 25 взрывоопасных предметов.

21 мая КМДА опубликовала список парков и зон отдыха в столице, где лучше не гулять из-за возможного минирования территории. В частности, небезопасными для киевлян остаются западная часть парка Киото на ст. м. "Лесная", сквер Привокзальный в Дарницком районе, западная часть парка "Нивки" возле станции метро "Берестейская" и многие другие.

Городские власти также советуют местным жителям избегать посещения лесопарков и зон отдыха в лесной части.

Напомним, 20 мая замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что разминирование в Киевской области завершено. Также он рассказал, что энергоснабжение региона восстановлено на 100%.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом двое мужчин подорвались на мине-"лягушке".