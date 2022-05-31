Армія РФ уночі випустила ракету по житловому району Слов'янська: є загиблі (фото, відео)

Російська ракета зруйнувала школу та 7 багатоповерхових будинків. Унаслідок атаки загинули 3 особи, після розбору завалів кількість жертв може зрости.

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Російські військові вночі 31 травня завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

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Відомо мінімум про трьох загиблих і шістьох поранених. Ракета зруйнувала школу та щонайменше 7 багатоповерхівок, зазначив глава ОВА.

"Зараз проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити вже після їх завершення. Цей авіаудар — черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди", — зауважив Кириленко.

Безпечних місць на Донеччині, за словами голови ОВА, не залишилося, тому людям радять якнайшвидше евакуюватися.

"Путін веде війну на знищення українців", — зазначив Кириленко.

Виїхати зі Слов'янська закликав місцевих жителів, які залишилися в місті, мер міста Віктор Лях.

За інформацією Telegram-каналу "Вертикаль", нічний удар по Слов'янську наносився Ізюмським угрупованням військ РФ, яке дуже повільно намагається просуватися до міста та зазнає втрат під ударами ЗСУ.

Українське угруповання Об'єднаних сил повідомило про обстріл 30 травня 46 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Війська РФ пошкодили 39 цивільних об'єктів: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ говорили про максимальне зосередження військових РФ на взятті Сєвєродонецька, ворог наступає на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Кириленко 27 травня спростовував взяття Лимана Донецької області. Місто, за його інформацією, здебільшого не контролюється українськими військовими, але поки що вони стримують натиск окупантів на Лиманському напрямку.