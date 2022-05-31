Армия РФ ночью выпустила ракету по жилому району Славянска: есть погибшие (фото, видео)

Российская ракета разрушила школу и 7 многоэтажных домов. В результате атаки погибли 3 человека, после разбора завалов количество жертв может возрасти.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные ночью 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Об этом написал в Facebook глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Известно минимум о трех погибших и шестерых раненых. Ракета разрушила школу и по меньшей мере 7 многоэтажек, отметил глава ОВА.

"Сейчас проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже по их завершению. Этот авиаудар — очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди", – заметил Кириленко.

Безопасных мест в Донецкой области, по словам главы ОВА, не осталось, поэтому людям советуют как можно быстрее эвакуироваться.

"Путин ведет войну на уничтожение украинцев", — отметил Кириленко.

Выехать из Славянска призвал оставшихся в городе местных жителей мэр города Виктор Лях.

По информации Telegram-канала Вертикаль, ночной удар по Славянску наносился Изюмской группировкой войск РФ, которая очень медленно пытается продвигаться к городу и несет потери под ударами ВСУ.

Украинская группировка Объединенных сил сообщила об обстрелах 30 мая 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Войска РФ повредили 39 гражданских объектов: 33 жилых дома, школу, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.

Напомним, что в Генштабе ВСУ говорили о максимальном сосредоточении военных РФ на взятии Северодонецка, враг наступает на Северодонецком, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Кириленко 27 мая опровергал взятие Лимана Донецкой области. Город, по его информации, в основном не контролируется украинскими военными, но пока они сдерживают натиск оккупантов на Лиманском направлении.