Лукашенко нагородив співробітників КДБ за "спецоперацію" в Україні (відео)

За офіційною інформацією білоруської сторони, метою спецслужби було "звільнення" громадян Білорусі, які опинилися в Україні після російського вторгнення і стали "заручниками ситуації". Деталі так званої спецоперації не розголошуються.

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Олександр Лукашенко нагородив співробітників білоруського КДБ медалями "За відзнаку у військовій службі" за "спецоперацію" в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого", наближений до Лукашенка.

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За його словами, так звана спецоперація проводилася для "звільнення" кількох десятків громадян Білорусі, які перебували на території України після повномасштабного російського вторгнення в країну і стали "заручниками ситуації".

"Коли почалася "спецоперація" Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, скажімо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", — прокоментував Лукашенко.

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Деталі операції не розголошуються, але за офіційною версією вона пройшла без жодного пострілу.

Як пише білоруський пропагандистський канал Belta, вперше про цю "спецоперацію" Лукашенко розповів ще 7 квітня на засіданні Ради безпеки Білорусі. Тоді він заявив, що Україна нібито незаконно утримувала водіїв фур до сотні людей. Після цього Лукашенко повідомив, що КДБ провів "спеціальну операцію" та звільнив людей.

Нагадаємо, з 22 червня до 1 липня Білорусь проведе мобілізаційні навчання в Гомельській області на кордоні з Україною. У них візьмуть участь військові комісаріати й організації збройних сил країни.

Раніше стало відомо, що Білорусь активізувала війська на кордоні з Україною.