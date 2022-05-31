Лукашенко наградил сотрудников КГБ за "спецоперацию" в Украине (видео)

По официальной информации белорусской стороны, целью спецслужбы было "освобождение" граждан Беларуси, оказавшихся в Украине после российского вторжения и ставших "заложниками ситуации". Детали так называемой спецоперации не разглашаются.

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Александр Лукашенко наградил сотрудников белорусского КГБ медалями "За отличие в воинской службе" за проведение "спецоперации" в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", приближенный к Лукашенко.

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По его словам, так называемая спецоперация проводилась для "освобождения" нескольких десятков граждан Беларуси, находившихся на территории Украины после полномасштабного российского вторжения в страну и ставших "заложниками ситуации".

"Когда началась "спецоперация" Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", — прокомментировал Лукашенко.

Детали операции не разглашаются, но, по официальной версии, она прошла без единого выстрела.

Как пишет белорусский пропагандистский канал Belta, впервые об этой "спецоперации" Лукашенко рассказал еще 7 апреля на заседании Совета безопасности Беларуси. Тогда он заявил, что Украина якобы незаконно удерживала водителей фур — до сотни человек. После этого Лукашенко сообщил, что КГБ провел "специальную операцию" и освободил людей.

Напомним, с 22 июня по 1 июля Беларусь проведет мобилизационные учения в Гомельской области на границе с Украиной. В них примут участие военные комиссариаты и организации вооруженных сил страны.

Ранее стало известно, что Беларусь активизировала войска на границе с Украиной.