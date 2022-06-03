У нього стріляв танк РФ: з-під завалів житлового будинку в Маріуполі дістали загиблих (відео)

Російський екіпаж танка вів стрільбу по житлових будинках у місті. Тепер з-під завалів почали діставати тіла загиблих, й одразу відвозити їх на братську могилу до приміського села.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри розбору будинку, який розстріляв російський танк. З-під завалів дістали тіла 6 загиблих.

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Російські пропагандисти з телеканалу Russia Today під час активної фази оборони Маріуполя опублікували відео з вежі російського танка. На ньому екіпаж прямим наведенням стріляв по житлових будинках. Відео було знято на вулиці Пашковського та проспекті Першого травня.

Наразі окупанти почали знищення доказів власних злочинів, як пише Андрющенко. 2 червня з-під завалів одного з будинків, що показово розстрілював екіпаж російського танка, дістали тіла шістьох загиблих. П'ять чоловіків та одна жінка. Як повідомляє радник мера, "знахідку" одразу вивезли на братську могилу до села Виноградне.

"Це перший зафіксований і незаперечний факт убивства цивільних у Маріуполі для відео контенту. Якщо військова злочинність має недосяжну висоту, то росіяни її подолали", — резюмує Андрющенко.

Нагадаємо, 2 червня у мережі з'явилося відео переходу українських поліцейських на службу на боці окупантів.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни запровадили смертну кару в окупованому місті. Неохочі співпрацювати з окупаційною владою українські чиновники та волонтери потрапляють до в'язниць. В "ДНР" одного держслужбовця вже розстріляли.